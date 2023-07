17ENNE UCCISO A COLTELLATE. L’assassino ventenne ammette l’omicidio: “Chiedo scusa ai genitori di Giuseppe”

CASAL DI PRINCIPE (l.v.r.) – È terminato pochi minuti fa l’interrogatorio di Anass Saaoud, in carcere per aver ucciso giovedì sera con otto coltellate il diciassettenne di Villa Literno Giuseppe Turco in piazza Villa a Casal di Principe.

Nell’udienza di convalida dell’arresto celebrata dal giudice per le indagini Ilaria Giuliano, il ventenne ha risposto a tutte le domande della gip, ammettendo i fatti, dichiarando, quindi, di aver ucciso lui il 17enne.

Anass, difeso dall’avvocato Mirella Baldascino, si è detto pentito dell’uccisione di Giuseppe Turco e ha chiesto scusa alla famiglia del ragazzo deceduto. Il ventenne, che resterà in carcere, è apparso molto provato psicologicamente.