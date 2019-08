18enne arrestato per aver accoltellato un clochard

ARIENZO – Cristian De Francesco, 18enne di Arienzo, è stato arrestato e portato nel penitenziario di Benevento con l’accusa di aver accoltellato un clochard. Con la stessa accusa è stata arrestata anche un’altra persona di Forchia.

De Francesco, appena maggiorenne, risiede nella frazione Crisci di Arienzo con la sua famiglia (il padre è un carrozziere) e frequenta l’istituto professionale di Airola.

L’episodio è accaduto due giorni fa, martedì, a Forchia in provincia di Benevento, nel pieno della notte. I due ragazzi, per motivi ancora al vaglio delle indagini, hanno intrapreso un forte alterco con un clochard 30enne originario di Genova, sfociato in un accoltellamento ai suoi danni. L’uomo si trova ora ricoverato all’ospedale Rummo di Benevento.

Il tutto sarebbe accaduto nei pressi di un “paninaro” sulla Nazionale Appia al confine con Arienzo.