19enne ferita da proiettile vagante. Non è in pericolo di vita. Sarà operata

AVERSA – Sara’ sottoposta a intervento chirurgico in mattinata la ragazza di 19 anni che durante i festeggiamenti della notte di San Silvestro e’ stata colpita da un proiettile vagante. La giovane donna era affacciata al balcone della sua abitazione in pieno centro a Teverola, alle porte di Aversa, quando e’ stata raggiunta da un proiettile vagante che l’ha colpita nel basso addome ed e’ uscito da un gluteo. La 19enne non e’ in pericolo di vita, dato che il colpo non ha leso organi vitali, ed e’ stata ricoverata nell’ospedale Moscati di Aversa. Sull’episodio stanno indagando gli agenti del commissariato di Aversa. Da una prima ricognizione, il proiettile che l’ha colpita sarebbe di una pistola. Sul posto si e’ in attesa anche della Scientifica per gli accertamenti balistici per individuare la direzione da dove e’ arrivato il proiettile.