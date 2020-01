19enne ferita da un colpo vagante, si indaga sull’autore. Trovati due bossoli

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Proiettile vagante ferisce 19enne, si indaga sull’autore. Stamani nellle Palazzine di Papa Giovanni XXIII ad Aversa, rione popolare a confine con Teverola, sono giunti i validi agenti della polizia scientifica per repertare i bossoli dell’arma che ha esploso due colpi di cui uno ha colpito all’addome per poi uscire dai glutei una 19enne che era con la famiglia sul balcone a festeggiare la mezzanotte.

In strada sono stati rinvenuti, apprendiamo, due bossoli, ora la balistica risalirà al calibro. Gli agenti del Commissariato di Aversa guidati dal dr Gallozzi, stanno indagando e raccogliendo testimonianze per risalire all’identità del balordo, che ha sparato in aria i colpi al posto dei fuochi per la mezzanotte, sembra che si tratti di un vicino della ragazza, già avezzo a usare armi, che si presume non siano legalmente detenute. Infatti l’uomo che presto sarà identificato,pare, dovrà rispondere di lesioni gravi, detenzione illegale d’arma da fuoco e altri reati.

Fortunatamente la 19enne aversana non è in pericolo di vita, ma oggi sarà sottoposta a un delicato intervento chirurgico. I cittadini e i residenti del popoloso rione sono sconvolti e indignati e tutti solidali con la famiglia della 19enne vittima, che è stata soccorsa dai parenti e trasportata ieri notte al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Aversa, dove immediatamente il personale medico l’ha soccorsa. Ora è caccia all’uomo.