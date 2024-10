2-2 nel big match della V^ giornata Eccellenza molisana: Venafro e Aurora Alto Casertano si dividono la posta

Il campionato è ancora lungo, ma entrambe le formazioni dovranno migliorare sotto il profilo della gestione delle partite per puntare in alto.

VENAFRO / PIETRAMELARA (ARNALDO BETTI) – Finisce in parità il big match della quinta giornata del campionato di Eccellenza molisana tra il Venafro guidato dal mister Corrado Urbano e l’Aurora Alto Casertano, orchestrata da mister Nicola Mancino. Un 2-2 che ha regalato emozioni e gol, ma che lascia un sapore amaro soprattutto ai campani, che vedono la vetta del campionato allontanarsi leggermente.

La partita è stata caratterizzata da grande intensità e agonismo, con entrambe le squadre decise a conquistare i tre punti. Il Venafro è riuscito a trovare la via del gol grazie a Eddin

, protagonisti di una prestazione solida e concreta. I molisani hanno saputo sfruttare le occasioni create, dimostrando una buona organizzazione di gioco e capacità di reagire.

Dall’altra parte, l’Aurora Alto Casertano non è stata da meno, con Piccolo e Giuseppe Perrino a segno per i campani. Tuttavia, nonostante la determinazione e la voglia di vincere, la squadra di mister Mancino non è riuscita a portare a casa i tre punti necessari per accorciare le distanze dalla vetta della classifica.

Questo pareggio rappresenta un altro mini stop per l’Aurora, che vede i biancorossi perdere un’altra occasione per avvicinarsi concretamente alla vetta attualmente detenuta dal duo Real Guglionesi e dal Vastogirardi. Un risultato che lascia qualche rimpianto per la squadra ospite, chiamata ora a ritrovare continuità nelle prossime giornate per mantenere vive le speranze di titolo. Per il Venafro, invece, un punto che non soddisfa in pieno i bianconeri molisani che non hanno sfruttato al meglio il terreno di gioco amico giocando in casa al «Marchese del Prete» però conferma la solidità della squadra e la capacità di giocarsela contro avversari di alto livello. Il campionato è ancora lungo, ma entrambe le formazioni dovranno migliorare sotto il profilo della gestione delle partite per puntare in alto.