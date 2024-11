21ENNE IN CARCERE. Arsenale di botti illegali in una casa: in manette giovane casertano 7 Novembre 2024 - 14:15

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20 SAN MARCELLINO – I carabinieri di Qualiano hanno eseguito un blitz in un appartamento di San Marcellino. Durante la perquisizione i militari hanno trovato nel box 138 petardi “cobra”, 21 fuochi “Lupo 26”, 14 candelotti Rambo K3, 11 petardi “Leone” e 2 “Pitbull”. Un totale di 186 botti illegali per un peso complessivo di 7 chili e mezzo di polvere da sparo. Trovata anche una cipolla di 222 grammi. A finire in manette un 21enne incensurato del posto che è stato trasferito in carcere.