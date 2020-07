25 ARRESTI. Rubavano i pacchi arrivati in deposito per poi rivenderli. Blitz a CASERTA e non solo. LA FOTO

CASERTA – Oltre a Caserta, anche nelle provincie di Piacenza, Cremona e Lodi, i militari del Comando Provinciale di Piacenza, coadiuvati da quelli territorialmente competenti, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 37 persone (27 cittadini italiani e 10 stranieri) ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di peculato/appropriazione indebita, ricettazione e riciclaggio. Il Norm della compagnia di Fiorenzuola d’Arda ha avviato un’indagine nel 2017, coordinata dalla Procura della Repubblica di Piacenza, per penetrare nel mondo della logistica. Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Piacenza, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha disposto 14 misure custodiali in carcere e 11 agli arresti domiciliari e 12 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. L’operazione, denominata “Stealing job”, ha coronato quindi un’indagine (nella quale figurano 94 indagati) volta a disarticolare un gruppo criminale strutturato, composto prevalentemente da dipendenti di una cooperativa di servizi collegata alla Sda Exspress Courier spa (azienda del gruppo Poste italiane), i cui sodali si sarebbero appropriati, per rivenderle, delle merci in transito presso il deposito di Monticelli d’Ongina (Pc). Le responsabilita’ degli associati sono state documentate attraverso l’esecuzione di attivita’ tecniche, l’arresto in flagranza di 6 persone e il sequestro di beni di provenienza furtiva, per un valore complessivo di circa 3 mln di euro (a fronte un danno stimato in 5 mln di euro).