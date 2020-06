25 GIUGNO. TUTTI I DATI DEL CORONAVIRUS. CAMPANIA. I tamponi sono pochi: meno di 2 mila. Quasi tutti i nuovi contagi dalla Zona Rossa. DATI NAZIONALI. In 3 regioni l’80% dei positivi di oggi

Numeri, confronti e cifre su tutti i dati disponibili rilasciati dalla Protezione Civile per la Campania e l’Italia

CASERTA – E’ di 164, +16 rispetto a ieri, il numero di persone che in Campania sono ancora malate di covid-19. Il numero dei tamponi analizzati ieri e resi noti nel report è 1.983. Il totale regionale è pari a 271.460. Il rapporto del contagio è pari allo 0,81%; considerati gli 17 (14 dei quali dalla Zona Rossa di Mondragone) nuovi contagi registrati in dall’Unità di Crisi della Campania.

Cresce di 12 il dato relativo ai ricoverati nei reparti covid-19 ordinari, che ora sono 47. Uno strano up&down, poiché in tre giorni c’è stato prima un calo da 47 a 35 e poi, oggi, il ritorno al numero originario. Non ci sono pazienti nei reparti terapia intensiva delle strutture della nostra regione.

Aumenta di 4 unità il numero dei contagiati da coronavirus che si trovano in quarantena domiciliare, per un totale di 117.

Dall’inizio dell’epidemia, sono 431 i decessi, dato uguale rispetto al report di ieri, mentre i guariti sono 4.067 (+1). Il dato delle persone sottoposte a tampone almeno una volta nella nostra regione è pari a 131.319, +1.294 nel giro di 24 ore. Questa cifra è importante perché ci dimostra quanto sia mappato il virus.

IL DATO NAZIONALE

I 296 nuovi positivi di oggi e i 56.061 tamponi effettuati in un giorno portano il rapporto del contagio allo 0,53%, dato che si alza rispetto al numero di ieri, 0,36%, ma che resta inferiore rispetto al rapporto di 7 giorni fa (0,57%).

Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza, sono risultate positive 239.706 persone, con 5.163.154 tamponi analizzati. Attualmente risultano positivi e sono curati dal Servizio sanitario 18.3030 (-362) pazienti. I guariti sono 186.725, cioè 614 in più rispetto a ieri. I deceduti nelle ultime 24 ore sono stati 37. Questo dato porta il totale delle vittime a 34.678. La Regione Marche ha effettuato un ricalcolo, con 3 morti in meno rispetto a quanto precedentemente comunicato.

Passiamo alle colonne grigie (da oggi, per mesi le abbiamo riconosciute sempre per il colore giallo), cioè nelle varie categorie dei positivi assistiti: i ricoverati nei reparti covid ordinari sono complessivamente 1.515 (-95). Sono 4 i posti letti liberati nelle Terapie Intensive in Italia. Dunque, si attestano a 103 i malati da covid in Rianimazione.

In quarantena domiciliare si trovano 16.685 positivi, 253 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore, i casi analizzati nel nostro paese, cioè le persone sottoposte per la prima volta al tampone, sono stati 28.790, per un totale di italiani testati pari a 3.140.154.

Degli 296 tamponi positivi rilevati oggi, 170 provengono dalla regione Lombardia. Il 57% dei nuovi positivi italiani provengono da questa regione. Dopo che per due giorni il rapporto del contagio si è fermato sotto l’1%, oggi torna a salire fino all’1,73%. Aggiungendo alla Lombardia il dato di Piemonte (20) ed Emilia Romagna (47), vediamo che 8 contagiati su dieci provengono da queste tre regioni (80%).