26enne aversano morto con la fidanzata, disposta l’autopsia

AVERSA – La Procura di Imperia ha disposto l’autopsia sulla salma dei due fidanzati, di 26 anni, l’agente della polizia penitenziaria Francesco Ferraro, originario di Aversa e Isabella Augello, originaria di Monza, morti la scorsa notte in un tragico schianto in auto, sull’Aurelia, a San Lorenzo al mare (Imperia). Secondo quanto accertato dalla polizia stradale, alla guida della Bmw si trovava Ferraro, in servizio da pochi mesi presso il carcere di Valle Armea, a Sanremo. Per motivi ancora in fase di accertamento, probabilmente dovuti all’asfalto scivoloso e alla velocita’, il giovane ha perso il controllo dell’auto prendendo con la ruota il muretto di una aiuola. A quel punto l’auto ha carambolato finendo contro il pilone dell’ex ferrovia, sulla ciclopista all’imbocco della strada per il porto turistico. Alcuni abitanti della zona sono stati svegliati dal boato provocato dallo schianto del mezzo. Non essendoci altri veicoli coinvolti, al momento non sono ancora certi i motivi per cui il conducente ha perso il controllo del volante. L’autopsia sara’ utile anche per capire se Ferraro possa essere stato colto da un malore.

