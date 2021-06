27 anni senza Massimo Troisi, il ricordo dello sceneggiatore di TEANO Cristian Boragine

TEANO (Pietro De Biasio) Ventisette anni senza Massimo Troisi, il ricordo di Cristian Boragine il giovane sceneggiatore di Teano amico personale dell’attore Salvatore Misticone protagonista della sua prima opera cinematografica “Lotta per la vita” di Nando Di Maio con il campione di boxe Patrizio Oliva. Con un post social Cristian ha voluto ricordare l’artista e quanto manca la sua arte.

In questa bellissima foto vediamo alla nostra destra Massimo Troisi e alla nostra sinistra Gerardo Ferrara, controfigura di Massimo nell’ultimo film “Il Postino”. Gerardo Ferrara fece le scene più faticose, come le famose salite in bicicletta, perché purtroppo Massimo non stava più bene, era provato dalla malattia, ma nonostante tutto ha girato tutto il film, non si è fermato, il film l’ha portato a termine. Massimo in questa foto sorride, il suo sorriso è una chiara prova di forza e grandissima passione per il suo lavoro. Gerardo Ferrara ancora oggi piange quando si parla di Massimo, perché ha lasciato a lui e a tutti noi qualcosa di bello, la sua immensa ARTE. Grazie di tutto Massimo, grazie per i sorrisi che ci hai donato, anche se alla fine invece di farci sorridere ci hai fatto piangere. Sei e resterai per sempre nel cuore di chi ti ama. Questa la poesia scritta per lui da Roberto Benigni:

𝖭𝗈𝗇 𝗌𝗈 𝖼𝗈𝗌𝖺 𝗍𝖾𝗇𝖾𝗏𝖺 “𝖽𝗂𝗇𝗍’𝖺 𝖼𝖺𝗉𝖺”,

𝗂𝗇𝗍𝖾𝗅𝗅𝗂𝗀𝖾𝗇𝗍𝖾, 𝗀𝖾𝗇𝖾𝗋𝗈𝗌𝗈, 𝗌𝖼𝖺𝗅𝗍𝗋𝗈,

𝗉𝖾𝗋 𝗅𝗎𝗂 𝗇𝗈𝗇 𝗏𝖺𝗅𝖾 𝗂𝗅 𝖽𝖾𝗍𝗍𝗈 𝖼𝗁𝖾 𝖾̀ 𝖽𝖾𝗅 𝖯𝖺𝗉𝖺,

𝗆𝗈𝗋𝗍𝗈 𝗎𝗇 𝖳𝗋𝗈𝗂𝗌𝗂 𝗇𝗈𝗇 𝗌𝖾 𝗇𝖾 𝖿𝖺 𝗎𝗇 𝖺𝗅𝗍𝗋𝗈.

𝖬𝗈𝗋𝗍𝗈 𝖳𝗋𝗈𝗂𝗌𝗂 𝗆𝗎𝗈𝗋𝖾 𝗅𝖺 𝗌𝖾𝗀𝗋𝖾𝗍𝖺

𝖺𝗋𝗍𝖾 𝖽𝗂 𝗊𝗎𝖾𝗅𝗅𝖺 𝖽𝗈𝗅𝖼𝖾 𝗍𝖺𝗋𝖺𝗇𝗍𝖾𝗅𝗅𝖺,

𝖼𝗂𝗈̀ 𝖼𝗁𝖾 𝖬𝗈𝗋𝖺𝗏𝗂𝖺 𝖽𝗂𝗌𝗌𝖾 𝖽𝖾𝗅 𝖯𝗈𝖾𝗍𝖺

𝗂𝗈 𝗅𝗈 𝗋𝗂𝖽𝗂𝖼𝗈 𝗉𝖾𝗋 𝗎𝗇 𝖯𝗎𝗅𝖼𝗂𝗇𝖾𝗅𝗅𝖺.

𝖫𝖺 𝗀𝗂𝗈𝗂𝖺 𝖽𝗂 𝖻𝖺𝗀𝗇𝖺𝗋𝗌𝗂 𝗂𝗇 𝗊𝗎𝖾𝗅 𝖽𝗂𝗅𝗎𝗏𝗂𝗈

𝖽𝗂 “𝗃𝖺𝗆𝗆, 𝗈’ 𝗌𝖺𝖼𝖼𝗂𝗈, ‘𝗇𝖺𝗀𝗀𝗂𝖺, 𝗈𝗂𝗅𝗅𝗈𝖼, 𝖺𝗓𝗓!”

𝖾𝗋𝖺 𝖼𝗈𝗆𝖾 𝗉𝖺𝗋𝗅𝖺𝗋𝖾 𝖼𝗈𝗅 𝖵𝖾𝗌𝗎𝗏𝗂𝗈, 𝖾𝗋𝖺 𝖼𝗈𝗆𝖾 𝖺𝗌𝖼𝗈𝗅𝗍𝖺𝗋𝖾 𝖽𝖾𝗅 𝖻𝗎𝗈𝗇 𝖩𝖺𝗓𝗓.

“𝖭𝗈𝗇 𝗌𝗂 𝖼𝖺𝗉𝗂𝗌𝖼𝖾”, 𝗎𝗋𝗅𝖺𝗏𝖺𝗇𝗈 𝗌𝗂𝖼𝗎𝗋𝗂,

“𝗊𝗎𝖾𝗌𝗍𝗈 𝖳𝗋𝗈𝗂𝗌𝗂 𝗌𝖾 𝗇𝖾 𝗋𝖾𝗌𝗍𝗂 𝖺𝗅 𝖲𝗎𝖽!”

𝖠𝖽𝖾𝗌𝗌𝗈 𝗅𝗈 𝖼𝖺𝗉𝗂𝗌𝖼𝗈𝗇𝗈 𝗂 𝖼𝖺𝗇𝗀𝗎𝗋𝗂,

𝗀𝗅𝗂 𝖨𝗇𝖽𝗂𝖺𝗇𝗂 𝖾 𝗂 𝗆𝗂𝗅𝗂𝖺𝗋𝖽𝖺𝗋𝗂 𝖽𝗂 𝖧𝗈𝗅𝗅𝗂𝗐𝗈𝗈𝖽!

𝖢𝗈𝗇 𝗅𝗎𝗂 𝗁𝗈 𝖼𝖺𝗉𝗂𝗍𝗈 𝗍𝗎𝗍𝗍𝖺 𝗅𝖺 𝖻𝖾𝗅𝗅𝖾𝗓𝗓𝖺

𝖽𝗂 𝖭𝖺𝗉𝗈𝗅𝗂, 𝗅𝖺 𝗀𝖾𝗇𝗍𝖾, 𝗂𝗅 𝗌𝗎𝗈 𝖽𝖾𝗌𝗍𝗂𝗇𝗈,

𝖾 𝗇𝗈𝗇 𝗆’𝗁𝖺 𝗆𝖺𝗂 𝗉𝖺𝗋𝗅𝖺𝗍𝗈 𝖽𝖾𝗅𝗅𝖺 𝗉𝗂𝗓𝗓𝖺,

𝖾 𝗇𝗈𝗇 𝗆’𝗁𝖺 𝗆𝖺𝗂 𝗌𝗎𝗈𝗇𝖺𝗍𝗈 𝗂𝗅 𝗆𝖺𝗇𝖽𝗈𝗅𝗂𝗇𝗈.

𝖮 𝖬𝖺𝗌𝗌𝗂𝗆𝗂𝗇𝗈 𝗂𝗈 𝗍𝗂 𝗍𝖾𝗇𝗀𝗈 𝗂𝗇 𝗌𝖾𝗋𝖻𝗈

𝖿𝗋𝖺 𝖼𝗂𝗈̀ 𝖼𝗁𝖾 𝗂𝗅 𝗆𝗈𝗇𝖽𝗈 𝖽𝗈𝗇𝖺 𝖽𝗂 𝗉𝗂𝗎̀ 𝖼𝖺𝗋𝗈,

𝗁𝖺 𝖿𝖺𝗍𝗍𝗈 𝗉𝗂𝗎̀ 𝗆𝗂𝗋𝖺𝖼𝗈𝗅𝗂 𝗂𝗅 𝗍𝗎𝗈 𝗏𝖾𝗋𝖻𝗈

𝖽𝗂 𝗊𝗎𝖾𝗅𝗅𝗈 𝖽𝖾𝗅𝗅’𝖺𝗆𝖺𝗍𝗈 𝖲𝖺𝗇 𝖦𝖾𝗇𝗇𝖺𝗋𝗈.