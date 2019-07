SESSA AURUNCA (red.cro.) – Sono stati trovati sulla strada statale Domiziana in località Borgo Centore dai carabinieri di Sessa Aurunca in possesso di 3 grammi e mezzo di hashish, divisi ciascuno per un grammo, due grammi e mezzo grammo.

Fermata l’auto su cui viaggiavano, scoperta e sequestrata la sostanza, i ragazzi, 26 anni, 21 anni, 20 anni, sono stati segnalati dai militari alla Prefettura ed è stata disposta la sospensione della patente di guida.