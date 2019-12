30 anni di carcere per l’omicidio Noviello, l’imprenditore che fece arrestare gli estorsori del clan

CASAL DI PRINCIPE /CASTEL VOLTURNO (t.p.) – Al processo in Corte di Assise di Appello per il delitto dell’imprenditore Domenico Noviello è stato condannato a 30 anni il braccio destro del boss Setola, Francesco Cirillo detto Coscia Fina. Noviello venne ucciso a Castel Volturno il 16 maggio 2008. Al processo con i figli della vittima, Massimiliano e Mimma Noviello, si è costituita parte civile il Comitato Don Diana con l’avvocato Giovanni Zara. In primo grado Cirillo era stato condannato all’ergastolo.