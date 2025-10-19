31enne travolto da un’auto in corsa: in codice rosso all’ospedale di CASERTA

19 Ottobre 2025 - 08:30

PIETRAMELARA – Un uomo di 31 anni è rimasto gravemente ferito in un investimento stradale avvenuto nella serata di ieri, sabato, in via Sant’Antonio.

Il giovane, colpito da un’autovettura per cause in corso di accertamento, è stato soccorso sul posto da un’ambulanza del 118, che lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale di Caserta.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

