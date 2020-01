31enne trovato morto in un vagone del treno alla stazione di CASERTA

CASERTA (Lidia e Christian de Angelis) – Il corpo di Vincenzo Sellitto,31 anni, è stato ritrovato senza vita a bordo del treno presso la stazione di Caserta. Alcuni passeggeri ieri sera hanno visto l’uomo accasciato sul seggiolino del treno e hanno richiesto il supporto dei soccorsi.

Sul posto il personale del 118 che, giunti sul posto, hanno solo potuto constatare il decesso. Alla stazione sono giunte anche le forze dell’ordine per accertare le cause del decesso. Ad una prima analisi si ipotizza a una morte a causa di un malore fatale, quindi cause naturali, ma il magistrato di turno ha disposto l’autopsia per escludere altre cause.