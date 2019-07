Sta per scaraventare un tavolo addosso alla moglie. Marito violento fermato dalla polizia. Terrorizzati i due figli piccoli

CASTEL VOLTURNO – Un uomo di 32 anni è stato arrestato dagli uomini del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castel Volturno diretto dal Dirigente dott. Luigi GRAZIANO per i reati di percosse e maltrattamenti in famiglia C.A.D., questo il suo nome, è stato fermato nell’abitazione in Castel Volturno in cui vive dopo aver aggredito la moglie davanti ai due figli minori.

Quando sono arrivati gli agenti la donna stava ancora subendo violenze e proprio nel momento in cui il marito gli stava scaraventando un tavolo addosso la Polizia riusciva a bloccarlo. I medici le hanno riscontrato traumi ed escoriazioni multiple su tutto il corpo. La donna ha raccontato di essere stata colpita con pugni, schiaffi e calci, presa per i capelli e scaraventata a terra, e che le violenze andavano avanti da tempo.

In più circostanze la donna già aveva chiamato le forze dell’ordine. Gli agenti all’interno dell’;abitazione avevano modo di appurare il disastro completo: vetri rotti, muri scardinati, mobili sfondati, tracce ematiche ovunque ma soprattutto la presenza di due bambini rispettivamente di 2 e 6 anni terrorizzati. Solo grazie alle numerose chiamate 113 e il tempestivo intervento della Polizia si riusciva ad evitare il peggio.

Dopo le incombenze veniva associato al carcere di Santa Maria C.V.