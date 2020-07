34enne di MONDRAGONE precipita con la sua auto nel Lago Patria

MONDRAGONE – Momenti di vera e propria preoccupazione quelli vissuti oggi in zona Lago Patria, dove un’auto ha sfondato la barriera di recinzione ed è precipitata in acqua. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri per verificare se all’interno della vettura ci fosse qualcuno.

L’auto è poi risultata intestata ad un 34enne residente a Mondragone, che è stato prontamente rintracciato. L’uomo ha raccontato di aver avuto un incidente ieri sera finendo nel lago, ma senza allertare le forze dell’ordine. Intanto continuano le operazione dei pompieri che stanno provvedendo a recuperare l’auto.