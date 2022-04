35enne muore folgorato nel bagno, la toccante lettera di addio della compagna: “Sarai sempre l’amore della mia vita”

CASTEL VOLTURNO – “Eri, sei e sarai per sempre l’amore della mia vita. Non riesco ad immaginare la mia vita senza di te, senza i tuoi ” buongiorno amore mio “, senza le tue chiamate, la tua dolcezza infinita che mi faceva sentire una principessa, i tuoi baci, le tue carezze, il tuo chiamarmi ” cucciola cucciola ” e il tuo calore in un abbraccio”.

“TI AMO amore mio, io e te sempre insieme. Sarai la mia stella di giorno e di notte. TI AMO TI AMO TI AMO. Marco Chiantese”.

Questa lettera di Claudia, la compagna di vita di Mario Chiantese, 35enne di Castel Volturno, morto nelle scorse ore nel bagno della sua abitazione di Baia Verde. Mario è rimasto folgorato a causa del tocco con un cavo elettrico scoperto, questo almeno secondo le prime indiscrezioni provenienti dalle forze dell’ordine.