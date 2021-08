36enne casertano coinvolto in un incidente mortale lungo la Telesina

CASERTA – Un uomo di 53 anni è morto mentre una donna di 29 anni è grave in ospedale. I due erano in sella ad una moto quando si sono scontrati, nella serata di ieri, contro il camion guidato da un 36enne casertano rimasto illeso. Stiamo scrivendo di un incidente stradale avvenuto lungo la Telesina, nel territorio del comune di Puglianello, poco distante dallo svincolo per Faicchio, in provincia di Benevento.

L’uomo, originario di Amorosi, viaggiava sulla propria Honda assieme alla donna di 29 anni, quando si è scontrato con un furgone Peugeot Partner condotto dal 36enne originario della provincia di Caserta. Per il 53enne non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo dopo l’impatto contro il portellone posteriore del furgone.

Sul posto sono giunti i sanitari dell’Unità di Rianimazione della Croce Rossa e i carabinieri di Cerreto Sannita. La 29enne, invece, è stata portata in codice rosso all’ospedale San Pio – Rummo di Benevento, dove i medici stanno cercando di salvarle la vita.