4 ARRESTI. TUTTI I NOMI. Sindaco arrestato per corruzione, nell’inchiesta coinvolti anche dipendenti del Comune

VILLA LITERNO – Il sindaco di Villa Literno, Nicola Tamburrino, e’ stato arrestato dai carabinieri nell’ambito di un’indagine della Procura della Repubblica di Napoli Nord per corruzione e falso ideologico in atti pubblici. Tamburrino e’ finito agli arresti domiciliari con l’ex responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Villa Literno, oggi funzionario nel vicino Comune di Frignano, Giuseppe D’Ausilio, e due imprenditori Francesco e Salvatore Nicchiniello, padre e figlio. I provvedimenti cautelari sono stati emessi dal gip del tribunale di Napoli Nord. Nell’inchiesta risultano coinvolti anche dipendenti del Comune. I fatti, relativi ad un permesso a costruire richiesto al Comune dai due imprenditori arrestati per realizzare un centro turistico, risalgono alla primavera 2016, nel periodo pre e post elettorale, quando Tamburrino si era ricandidato e riusci’ ad assicurarsi il secondo mandato.