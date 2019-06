4 giornate di formazione sul mondo bancario nel liceo Nevio di S.MARIA C.V. L’iniziativa della BCC Terra di Lavoro

Si è concluso in maniera soddisfacente il primo progetto di Educazione Finanziaria tenuto dalla BCC Terra di Lavoro presso il Liceo Amaldi-Cneo Nevio di S. Maria C.V. . Quattro le giornate di

formazione, attraverso le quali dipendenti qualificati della BCC Terra di Lavoro “S. Vincenzo de’ Paoli” hanno trattato molteplici tematiche, quali: il mondo bancario, creditizio, finanziario e alcuni



argomenti afferenti all’Unione Europea e alla relativa politica economica.

Nel corso degli incontri, strutturati in modo da massimizzare il grado di interattività con una classe composta da una ventina di ragazzi, sono stati impartiti concetti di base degli argomenti affrontati. A termine è stato somministrato un test finale di riepilogo delle tematiche apprese in tutti gli incontri, per valutare insieme il grado di conoscenza dei partecipanti.

In questo modo si afferma l’importanza di educare fin da subito gli adulti del domani, insegnando loro come un approccio consapevole con il mondo bancario sia uno strumento importantissimo

della propria vita quotidiana. I ragazzi che hanno partecipato a questa iniziativa sono rimasti soddisfatti da ciò che hanno appreso, manifestando positivo consenso alla modalità con cui i lavori

sono stati svolti da parte degli specialisti della BCC Terra di Lavoro. In futuro la Banca già sta pianificando prossimi incontri ed è aperta a chiunque voglia apprendere e saperne di più sul mondo economico e finanziario.