44enne di CASERTA da falso poliziotto terrorizza anziana con un incidente della figlia per avere 15 MILA EURO

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – Una truffa ai danni di una 90enne è stata denunciata ai carabinieri di Aquino, provincia di Frosinone. La donna è stata raggirata da un falso poliziotto che, telefonicamente, le ha comunicato che la figlia era coinvolta in un grave incidente stradale e rischiava l’arresto se non avesse pagato una cauzione. Spaventata, l’anziana ha consegnato alla persona che si è presentata alla sua porta oro e contante per un valore complessivo di circa 15.000 euro.

Le indagini dei carabinieri, che hanno esaminato le immagini delle telecamere di videosorveglianza comunale e ascoltato le testimonianze, hanno portato all’identificazione e alla denuncia di un 44enne di Caserta per “truffa in concorso”. Sono in corso ulteriori accertamenti per identificare gli altri complici coinvolti nel raggiro.