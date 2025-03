46enne trovato morto nella sua casa al centro di CASERTA

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – Sono arrivati anche i carabinieri all’alba di questa mattina, venerdì 7 marzo, in un’abitazione di via Giambattista Vico, storica traversa di corso Trieste, per anni cuore della movida casertana e luogo dove trovò la morte Gennaro Leone, il 18enne di San Marco Evangelista ucciso la sera del 28 agosto del 2021.

Carabinieri, quindi, e sanitari del 118, accorsi dopo che alcuni amici di G.E., 46 anni, dopo aver provato invano a mettersi in contatto con lui, l’hanno rinvenuto privo di sensi nella sua abitazione proprio di via Vico

Un malore, un arresto cardiaco risultato fatale per il 46enne.