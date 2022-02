5 giovani denunciati. Trovati con bastoni, coltelli e tirapugni

LUSCIANO/SAN MARCELLINO – Nella tarda serata di venerdì i carabinieri della Compagnia di Aversa, unitamente a quelli del 10° Reggimento Campania, hanno eseguito, in Lusciano e San Marcellino, un servizio straordinario di controllo del territorio nel corso del quale hanno deferito, in stato di libertà per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, cinque giovani della zona.

Infatti, a seguito del controllo e della successiva perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di due bastoni telescopici estensibili, un coltello a scatto, un coltello a farfalla e di un tirapugni.

Nel corso del medesimo servizio è stato inoltre deferito in stato di libertà un trentasettenne di San Marcellino, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in quanto, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 59 grammi di marijuana.