5 incappucciati tentano il colpo in una nota azienda

CARINARO – (Christian e Lidia de Angelis) In cinque tentano un colpo in una nota azienda, ma qualcosa va storto. Il fatto si è verificato qualche giorno fa intorno alle 2 del mattino quando una banda di ladri si è introdotta furtivamente all’interno della azienda specializzata nella produzione e distribuzione di prodotti per l’igiene della casa e della persona, “BAVA srl”, sita nella zona industriale di Carinaro.

La banda era composta da ben 5 elementi tutti con il volto travisato da sciarpe e cappellini, e muniti di arnesi da scasso, hanno provato a portarsi a casa il grosso bottino, ma purtroppo per loro l’azienda era munita di un sistema di portierato a distanza. Appena i malviventi si sono introdotti all’interno, è prontamente scattato l’allarme, e dalla sala operativa è partita una voce che intimava loro di essere stati visti, e che da lì a poco sarebbero intervenute le forze dell’ordine. I malviventi appena udita la voce, se la sono date a gambe elevate, facendo perdere le proprie tracce.