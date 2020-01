5000 euro per riavere indietro la macchina venduta. Assolti due fratelli dall’accusa di estorsione

CASTEL VOLTURNO (t.p.) – Si è concluso in una delle aule del tribunale di Aversa-Napoli Nord, questa mattina, il processo a carico di Luigi Froncillo e Gennaro Froncillo, accusati di tentata estorsione. Il procedimento è terminato con la sentenza di assoluzione perché “il fatto non sussiste“. Erano assistiti dall’avvocato Enzo Di Vaio. I due erano accusati di aver richiesto oltre 5000 euro, in concorso con altre persone, per riconsegnare un’auto, una Toyota, alla presunta vittima, P.T., che aveva venduto la vettura ai due fratelli.

L’uomo avrebbe subito la minaccia che, in caso di mancato pagamento, l’auto sarebbe stata data alle fiamme. I giudici aversani, però, non hanno ritenuto che ci fosse stato l’intervento dei due fratelli, assolvendoli dal reato ascritto.