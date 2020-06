50enne investito da un’auto in corsa. E’ grave

VILLA LITERNO – (Christian e Lidia de Angelis) Sono gravi le condizioni del 50enne investito, ieri sera, da un’auto in corsa, lungo la provinciale di Villa Literno. L’impatto violento ha sbalzato l’uomo per diversi metri riportando lesioni e ferite gravi. Sul posto il personale sanitario del 118 che ha trasportato d’urgenza il 50enne presso la Clinica Pineta Grande, mentre le forze dell’ordine intervenute hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità dell’investitore.