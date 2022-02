GRICIGNANO D’AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Attimi di terrore ieri sera, 53enne si barrica in casa nonostante il divieto di avvicinamento alla moglie dopo un’ordinanza. Ieri in via Diocleziano un 53enne che era stato colpito da un’ordinanza di divieto di avvicinamento verso la moglie, ignorando il provvedimento giudiziario ha irrotto nell’abitazione, poi si è barricato in casa andando in escandescenza, Allertati immediatamente i soccorsi e le Autorità. Sul posto i vigili del fuoco per entrare in casa e soccorrere la donna, sul posto anche i carabinieri e i sanitari del 118 in caso di feriti. Dopo molto tempo i soccorsi hanno convinto il soggetto ad aprire la porta, sono entrati e i militari e i sanitari hanno preso in consegna il 53enne che è stato sottoposto ad accertamenti psichiatrici.