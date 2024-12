56enne casertano abusa di un minore: ARRESTATO

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – Un uomo di 56 anni, originario della provincia di Caserta, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Colleferro in esecuzione di un ordine di carcerazione per scontare una pena di tre anni di reclusione per atti sessuali su minore.

I reati risalgono al periodo tra il 2011 e il 2012 e sono stati commessi a Valmontone. Il 56enne è stato rintracciato nel comune di Colleferro, dove, dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Velletri.