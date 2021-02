57enne in manette per detenzione di droga

CAMIGLIANO – Nella serata di ieri i carabinieri della Stazione di Vitulazio, hanno tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio un 57enne del posto. I militari dell’Arma, a seguito di perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto e sequestrato un involucro in plastica contenente gr. 25 di sostanza stupefacente del tipo hashish; una bustina con semi di canapa, nonché materiale per il confezionamento, attrezzi da taglio e strumenti per pesatura. L’arrestato è stato sottoposto al regime degli aa.dd. in attesa di essere giudicato con del rito direttissimo.