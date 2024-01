57enne suicida a MONDRAGONE. IDENTIFICATA la vittima

Il dramma questa sera in un’abitazione di Pescopagano



MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – E’ stato identificato il corpo dell’uomo trovato impiccato questa sera in una abitazione di Pescopagano di Mondragone. La vittima si chiamava Angelo Manzillo, un fabbro di 57 anni, separato e pare che da poco avesse intrapreso una nuova relazione.. Non sono ancora noti i motivi che hanno portato l’uomo a compiere un gesto così estremo. Sul posto stanno operando pattuglie dei carabinieri e della polizia di stato per tutte le indagini del caso, in attesa che il corpo venga trasferito nel reparto di medicina legale dell’ospedale di Caserta.