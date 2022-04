MONDRAGONE – Affetto da problemi di salute, ritrovato senza vita dai familiari. E’ accaduto a Mondragone in località Stercolilli. Un 57enne G. V. A., bulgaro, è stato ritrovato dai familiari senza vita. I sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, probabilmente avvenuto per un arresto cardiocircolatorio. Sul posto una pattuglia di carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone.