68 INDAGATI. False identità per superare il concorso per entrare nella Guardia di Finanza

CASERTA – Sono 68 le persone indagate dalla Procura de L’Aquila in un’inchiesta sui concorsi per entrare nella Guardia di Finanza. I tre promotori, due appartenenti ai vigili del fuoco e uno alle fiamme gialle, hanno reclutato dei figuranti da inserire al momento della prove, i quali fornivano delle false generalità con sostituzione della foto del concorrente. In questo modo, i beneficiari superavano l’esame conto terzi. Gli indagati sono residenti a Caserta, Capua, Aversa, Marcianise, Sorrento, Villaricca e Torre del Greco. Rispondono di introduzione clandestina in luoghi militari, truffa e sostituzione di persona.