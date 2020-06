CASERTA – 7 arresti e 9 indagati. E’ per ora questo il resoconto del blitz che in questi minuti si sta sviluppando tra Caserta e provincia, ai danni di una banda di rapinatori che ha colpito una serie di uffici postali, non è chiaro se anche quello di Caserta, su corso Giannone, ma questo emergerà nelle prossime ore. Gli arrestati, seguiti da un lunghissimo cordone di auto, stanno arrivando in questi istanti alla questura di Caserta.