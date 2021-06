8 esponenti della Polizia Penitenziaria ARRESTATI in carcere, 16 ai domiciliari. TUTTI I NUMERI del blitz. Le critiche del Sappe: “Modalità assurde, trattati peggio dei criminali”

I dettagli sono illustrati proprio in questi minuti in una conferenza stampa del procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere Maria Antonietta Troncone

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Si vanno chiarendo i dettagli dell’ordinanza firmata da un gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della locale procura. Li sta illustrando nella conferenza stampa ancora in corso, il procuratore della repubblica Maria Antonietta Troncone. Alcuni numeri sono stati anticipati dal Sappe, cioè dal sindacato autonomo degli agenti penitenziari, secondo il quale sarebbero 8 gli arrestati in carcere, 16 ai domiciliari, 2 obblighi di dimora e 14 ai quali sono stati imposti altri tipi di misure interdittive (LEGGI QUI I PRIMI NOMI).

E sempre a proposito di Sappe, sull’argomento è il segretario nazionale nonchè responsabile della Campania: “Non entriamo nel merito, continuiamo ad avere fiducia nella magistratura. Ma contestiamo le modalità. I colleghi sono stati presi questa mattina all’alba per azioni che potevano benissimo essere fatte negli uffici. Non sono criminali, ma appartenenti alle forze dell’ordine. Dopo un anno di indagini non ci sono requisiti per far scattare provvedimenti limitativi della libertà personale, non c’è inquinamento di prove o pericolo di fuga; fino a ieri i colleghi indossavano la divisa. Ora – aggiunge – stiamo chiedendo rinforzi da Roma perché con questa situazione si rischia di mettere in ginocchio tutta la struttura“.