Tribunale del Riesame. Scarcerato Michele Maravita. Per Concetta Buonocore, Consiglia D’Angelo e Agostino Vergone…

MADDALONI – (GV) Decisione a sorpresa della 12esima sezione del tribunale del Riesame di Napoli che ha in pratica annullato l’ordinanza emessa 10 giorni fa da un gip del tribunale di Napoli e che aveva portato all’arresto di Michele Maravita, Concetta Buonocore, quest’ultima moglie del boss Antonio Della Ventura, Consiglia D’Angelo e Agostino Vergone. Sono stati tutti scarcerati perchè il Riesame ha ritenuto che non vi siano gravi indizi di colpevolezza. Michele Maravita rimane, però, si domiciliari dove si trova da tempo per un’altra indagine sull’immigrazione clandestina e falsa documentazione, per capirci meglio, la storia dei brasiliani di Maddaloni.

Anche la Buonocore resta in carcere per effetto di un’altra ordinanza sempre legata a presunte attività connesse alla camorra.

Nel collegio difensivo gli avvocati Mario Mangazzo, Giuseppe Stellato, Michele Di Fraia e Antonio Abet.