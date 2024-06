“A causa del diabete ho perso la vista”. Il gioielliere Elio Tronco torna nella sua San Leucio e si racconta

Il 74enne per anni ha gestito una gioielleria a Roma.

CASERTA La sua vita è legata a filo doppio con la città di Caserta, pur avendo deciso anni da di trasferirsi nella Capitale e lì aprire una gioielleria. Elio Tronco, 74 anni, ora ha fatto ritorno in città, nella sua San Leucio, costretto da quel diabete che lo ha reso cieco.

“La mia mamma e i miei fratelli erano tutti diabetici – ha spiegato -. Io però sono stato più sfortunato di loro, io a causa del diabete ho perso la vista”.

“Vivevo a piazza del Popolo – ha poi continuato il gioielliere – . Il peggioramento della vista mi ha obbligato a chiudere la gioielleria e a tornare a casa a Caserta dove posso contare sul sostegno dei miei figli”. Elio fa parte dei 460mila pazienti campani a rischio cecità a causa della retinopatia diabetica.

“Un occhio l’ho completamente perso un anno e mezzo fa, dall’altro vedo soltanto per un 15 per cento, ombre praticamente che piano piano so scompariranno anche loro”. Quando si è accorto che stava perdendo la vista? “Due anni fa, quando non c’era più nulla da fare. Ho girato il mondo in cerca di uno specialista che potesse ridarmi la vista. Finora non l’ho trovato e devo ringraziare Michele Allamprense che ha preso a cuore la mia storia e mi ha voluto nella sua associazione APMO”.