S. MARIA C.V. Coppia di coniugi sorpresa a portare droga in carcere, al via il processo

Entrambi accusati di detenzione ai fini di spaccio

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Si è tenuta oggi dinanzi alla III SEZ Penale collegio C, presieduta dal Presidente Giorgio Pacelli, la prima udienza a carico di M.G. e T. G. coppia di coniugi entrambi accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti risalgono al giugno scorso, nello specifico i due coniugi, originari di Torre Annunziata, assistiti dall’ Avv. Antonio Daniele, introducevano all’interno della casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in occasione di un colloquio con un familiare detenuto, sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di circa 300 grammi, sostanza rinvenuta a seguito di una perquisizione. Si torna in aula nel mese di maggio