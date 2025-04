A folle velocità tra le strade di CASERTA. Carabinieri trovano cocaina e crack in auto

Scarcerato in attesa di giudizio fisato per il prossimo giugno

CASERTA – Guida a folle velocità e viene fermato dai carabinieri che lo trovano in possesso di cocaina e crack. E’ quanto accaduto la scorsa notte per le strade di Caserta dove un 37enne di Crispano, Gennaro I., è stato arrestato dai militari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato il 37enne aggirarsi a bordo di una Lancia, a forte velocità, per le strade della città. Immediatamente hanno deciso di fermarlo e procedere a un controllo durante il quale, all’interno del veicolo, sono stati rinvenuti cocaina e crack. Per questo si è proceduto all’arresto.

In mattinata si è tenuta l’udienza di convalida presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il giudice ha disposto la scarcerazione del 37enne in attesa del processo, con rito abbreviato, che si celebrerà il prossimo 17 giugno.