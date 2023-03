A fuoco capannone della ditta di trasporti, indagini a tutto campo

In quest’area, ai confini tra le province di Napoli e Caserta, sono particolarmente attivi i clan di camorra. L’incendio, quindi, potrebbe essere la vendetta per un tentativo di estorsione non andato a buon fine.

Questa mattina i carabinieri della stazione di Varcaturo sono intervenuti in Via Santa Maria a Cubito, tra i comuni di Giugliano e Villa Literno, per l’incendio di un capannone di una ditta di autotrasporti. Le fiamme sono state spente

dai Vigili del fuoco. Non ci sono feriti. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica e la matrice dell’incendio. Non si esclude l’ipotesi dolosa. In quest’area, ai confini tra le province di Napoli e Caserta, sono particolarmente attivi i clan di camorra. L’incendio, quindi, potrebbe essere la vendetta per un tentativo di estorsione non andato a buon fine.