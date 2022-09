A processo per un cavallo di ritorno: cade l’accusa per due

Assolti entrambi per non aver ricevuto soldi in cambio

TEVEROLA – A processo con l’accusa di estorsione. Un’accusa ribaltata nel corso del processo – celebrato dinanzi al collegio presieduto dinanzi al giudice Lucia Ferraro del tribunale di Napoli Nord – che si è concluso con l’assoluzione per entrambi gli imputati, Carmine Lucca e Raffaele Conte, “perché il fatto non costituisce reato”. Secondo quanto emerso nel corso del dibattimento, infatti, la vittima del furto si sarebbe rivolta ai due per attivarsi ed individuare i ladri della vettura. Un servizio per il quale i due imputati non avrebbero ricevuto alcun compenso in cambio.