A.R. BEAUTY. I centri estetici non sono più un affare solo per ricchi. La dottoressa Alice Roma: “Vi spiego cosa facciamo e le grandi novità”

CASERTA – Il mondo del beauty, dell’estetica sta vivendo anni di grandi sviluppi in termini di tecnologia. La ricerca della perfezione, della bellezza da parte di chi si affida agli esperti sta camminando di pari passo con una maggiore e inevitabile professionalizzazione del settore. Ed è per questo che abbiamo contattato la dottoressa Alice Roma, la donna a capo della A.R. Beauty, a Caserta, presso il palazzo Cetac, nuova filiale del gruppo. In questa piacevole intervista abbiamo affrontato i temi della medicina estetica e come, attraverso gli sviluppi di questa branca, il benessere della mente di uomini e donne si possa sviluppare proprio tramite migliorie estetiche, piccoli difetti trattati in centri d’eccellenza come l’A.R. Beauty.

Dottoressa Roma negli ultimi anni è sempre in crescita il settore della medicina estetica, come mai si ricorre a questi trattamenti e chi sono coloro i fruitori di questi trattamenti?

L’essere una persona curata, che si presenta bene, in senso globale, fa si che anche nell’interazione con gli altri si abbia maggiore sicurezza ed è anche questo un motivo per il quale sempre più persone ricorrono a trattamenti volti a realizzare piccoli miglioramenti. La medicina estetica dunque è un trattamento volto alla risoluzione o al miglioramento di un inestetismo e delle cause relative che lo hanno prodotto, finalizzato al perseguimento del benessere psico-fisico dell’individuo. Chi si sottopone a questi trattamenti?! Chiunque, uomini e donne, giovanissimi ed adulti, professionisti e casalinghe. I costi dei trattamenti nel corso degli anni sono certamente diventati alla portata di un pubblico più ampio ed ormai il cliente sceglie una procedura, quella medico-estetica, che a dispetto di palliativi non medici che, oltretutto nel medio periodo pareggiano i costi dei trattamenti sostenuti, non danno certamente gli stessi risultati.

Moltissime persone si recano, direi in maniera incosciente, presso centri estetici per sottoporsi a trattamenti medico estetici, quali sono i rischi e perché lo fanno?



I rischi sono veramente elevati perché i parametri igienico-sanitari, e dunque anche autorizzativi conseguenziali, richiesti per i centri estetici sono assolutamente differenti ed è assolutamente vietato dalla legge erogare prestazioni mediche in centri non medici. Le persone spesso ricorrono a tale soluzione perché i costi possono essere lievemente a ribasso, ma non si comprende che si tratta di un trattamento medico e non dell’acquisto di un capo d’abbigliamento che se non piace più si può gettare via. Chi assicura cosa sià stato somministrato al paziente se il medico “che opera nell’illegalità”, ovviamente, per “evitare guai”, non può rilasciare ad esempio alcun talloncino di una fiala somministrata, poiché certamente in caso di eventuali problematiche incorrerebbe in ambiti di rilevanza penale. Inoltre bisogna verificare sempre il livello qualitativo di ciò che viene somministrato poiché come per un’automobile esistono diversi livelli di standard qualitativi, allo stesso modo vale per i prodotti medici, e dunque anche il livello raggiunto sarà differente a seconda della scelta.

Si sente parlare oramai quotidianamente di questo macchinario straordinario, la criolipolisi che sembra davvero fare miracoli, cos’è?!?

Si tratta di un’alternativa non chirurgica alla liposuzione, indolore e che non presenta rischio alcuno. Con tale sistema si sconfiggono in modo definitivo i depositi adiposi localizzati che possono resistere a dieta e sport, ciò in sei sedute, direi che realmente il futuro è oggi. Pensate ai cuscinetti che nella quasi totalità dei casi presentano le donne nella zona dei glutei o le maniglie dell’amore per gli uomini, che in questo modo possono essere definitivamente risolti. Questo sistema consente di modellare i contorni corporei sfruttando l’azione del freddo. Nel dettaglio si applicano dei manipoli in zone mirate del corpo, dove il paziente ed il medico ritengono sia il caso di intervenire, portando l’area di interesse ad una brusca diminuzione della temperatura, consentendo così di debellare gli accumuli adiposi. Non a caso è uno dei trattamenti medico-estetici maggiormente gettonati dai personaggi del mondo dello spettacolo.

Cosa pensa Lei dei personaggi del mondo dello spettacolo, queste figure, soprattutto in molti casi gli influencer, che mostrano negli scatti pubblicati anche vistosi trattamenti medico estetici spesso eccessivi, cosa si sente di dire soprattutto ai giovanissimi che vogliono emulare i loro idoli?

Certamente i canoni estetici sono condizionati da ciò che i media, la moda in generale, gli influencer offrono al pubblico, ed i consumatori finali ne sono, ovviamente, altamente condizionati. Ritengo tuttavia che le procedure medico estetiche devono essere indirizzate nell’ottica di realizzare interventi armonici ed in linea con le caratteristiche del paziente. Per cui non bisogna mai, ad ogni modo, “cancellare” i propri tratti distintivi perché spesso sono proprio questi ultimi a renderci particolari.

A quali progetti sta lavorando?

Con molto orgoglio le dico che io ed il mio team abbiamo appena dato alla luce un’altra sede della catena A.R. Beauty, a Caserta, presso il palazzo Cetac, una struttura d’eccellenza, circa 700 metri quadri, dedicati alla medicina estetica, al benessere generale ed al wellness. Abbiamo voluto fortemente inserire dei corsi olistici, mi riferisco a Corpology, questa disciplina che trae ispirazione dallo yoga consente sia un miglioramento del tono muscolare, ma soprattutto al raggiungimento dell’equilibrio interiore, della stabilità, che ha degli effetti positivi nel vivere quotidiano. La concezione di A.R. BEAUTY è un vivere meglio globale ed armonico, maggiori dettagli sono visibili alla pagina Instagram: ar_beauty19.