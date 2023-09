Abusi sulle allieve. La Cassazione boccia il ricorso del maestro di equitazione

Dichiarato inammissibile il ricorso

CAPUA – Dichiarato inammissibile, dai giudici della terza sezione della Corte di Cassazione, il ricorso presentato da Angelo Miccichè, istruttore di equitazione, 51anni. Condannato in primo grado a sette anni e otto mesi per violenza sessuale. I fatti sarebbero avvenuti in un maneggio alle porte di Capua dove l’istruttore avrebbe costretto tre minori, suoi allievi, a subire atti sessuali. L’indagine coordinata dal pubblico ministero Annalisa Imparato ha portato a giudizio l’istruttore e alla successiva condanna in primo grado.