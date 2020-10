Abusivo “armato” di paletta dà indicazioni di parcheggio agli automobilisti

MACERATA CAMPANIA – I parcheggiatori abusivi, ora piu’ che mai, stanno completamente assaltando Napoli e la provincia, ma e’ un fenomeno che interessa tutta la Campania. Ogni giorno ci arrivano decine e decine di segnalazioni da tutta la regione. Un’invasione da parte di questi criminali che si stanno impadronendo di intere citta’. Sono violenti, criminali. Rigano auto, bucano pneumatici. Arrivano a togliere le multe e ad usare la paletta, come ci hanno segnalato”.

Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde. “A Macerata Campania, infatti, un cittadino ci ha segnalato – aggiunge Borrelli – uno di questi estorsori della sosta che, con una paletta, dava indicazioni di parcheggio agli automobilisti. A via Del Sole, come gia’ denunciato una settimana fa, uno di questi criminali toglie le multe dei vigili e i cittadini sono costretti a pagare una sanzione di cui non sanno nemmeno l’esistenza. All’Ospedale del Mare gli abusivi ormai sono di casa, stesso fenomeno che si ripete in tante strutture sanitarie, come ad esempio l’ospedale Apicella di Pollena Trocchia. A via Carriera Grande addirittura ce ne sarebbero tre, che fanno il bello e il cattivo tempo della zona ci hanno raccontato i residenti, cosi’ come a via Vicinale Santa Maria del Pianto. A Piazza Cavour uno di questi soggetti si e’ addirittura organizzato con tanto di sediolina per trascorrere comodamente la giornata di ‘lavoro’. A Corso Merdionale, ci ha detto un cittadino, c’e’ un parcheggiatore che con fare aggressivo si apposta all’ingresso laterale della stazione centrale. Sono ovunque e sempre piu’ pericolosi. Ricordiamo bene tutti il caso di piazza Bellini, dove un’auto di una ragazza e’ stata rigata dappertutto“.

“E’ necessario e urgente – ha proseguito Borrelli – porre un freno a questo fenomeno ormai radicato, purtroppo nella nostra cultura. In troppo vedono il parcheggiatore come un normale mestiere, quando invece questi soggetti sono criminali che vivono d’illegalita’, spesso legati alla camorra. Sono violenti e aggressivi, altro che poveri padri di famiglia e moltissimi, come emerso delle ultime denunce, percepiscono pure il reddito di cittadinanza. Le forze dell’ordine stanno facendo un ottimo lavoro, ma serve di piu’. Occorrono task force mirate, controlli serrati e, soprattutto, la certezza di condanna. Sono delinquenti, come tale vanno trattati dalla legge“.