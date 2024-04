Accusa il marito di violenze, nota avvocata sotto processo per calunnia

La 52enne inscenò l’aggressione senza accorgersi della presenza di una cliente nello studio del suo ex.

SAN PRISCO. E’ finita sotto processo per calunnia l’avvocata, moglie di un altro professionista del foro, che aveva inscenato una finta aggressione, ai suoi danni, nello studio legale del suo ex, il 51enne G.D.L.. La donna, però, non si era resa conto che nello studio vi era anche una cliente dell’ex marito ad assistere alla scena. La 52enne I.C., dovrà, dunque, rispondere del reato di calunnia.

La professionista si recò nello studio del marito per chiedere la rata degli alimenti e da quello studio chiamò il 113. Agli agenti la donna raccontò di essere stata vittima di strattonamenti, violenze e minacce. Solo dopo si accorse che in sala d’attesa c’era un’altra donna, cliente del marito, che assistette a quella recita.