Accusati di spaccio. Arrestati “Pippotto” il panettiere e la sua compagna dopo l’inseguimento

AGGIORNAMENTO – I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caserta, in Rotondi (AV), nel corso di un sevizio di controllo del territorio, svolto unitamente a personale della Stazione Carabinieri di Cervinara (AV), hanno proceduto all’arresto, in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di Francesco Iannone cl. 1971, residente ad Arienzo (CE), e della sua convivente Veronica Morgillo cl. 1987.

La coppia, nel tentativo di sottrarsi a controllo da parte dei militari dell’Arma, ha cercato di scappare a piedi per le vie del centro cittadino, disfacendosi, nella corsa, di un involucro risultato contenere gr. 6 di cocaina.

La fuga è stata subito interrotta dai carabinieri che li hanno raggiunti e bloccati. Lo stupefacente recuperato è stato sottoposto a sequestro.

I due sono stati accompagnati agli arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

