Accusati di usura ed estorsione: invocate tre condanne

Il pubblico ministero ha chiesto pene per 13 anni e 6 mesi complessivi di carcere

TEANO – Tre richieste di condanna sono state formulate dal pubblico ministero Ida Capone nei confronti di altrettanti imputati accusati di usura ed estorsione.

Il pm nel corso della sua requisitoria, pronunciata dinanzi al collegio presieduto dal giudice Giuseppe Meccariello, ha invocato 5 anni per Elvio Luigi D’Aria, di Caianello; 4 anni e 6 mesi per Andrea Rendina, di Teano; 4 anni per Giovanni Rocco Varatta, di Valle Agricola accusati di aver prestato soldi pretendendo la restituzione con tassi usurai.

A denunciare i suoi aguzzini facendo scattare le indagini da parte dei carabinieri, fu la stessa vittima. L’uomo, di professione commerciante, si era venuto a trovare in una situazione di indebitamento e per questo si era rivolto ai tre indagati credendoli amici pronti a sostenerlo in un momento di difficoltà . Solo successivamente, la vittima aveva modo di comprendere di trovarsi al cospetto di veri e propri “usurai”.