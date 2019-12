CASTEL VOLTURNO – Scontrini e fatture, ricevute, hanno salvato un operaio di Castel Volturno, trovatosi citato in giudizio dalla ex moglie. L’uomo è stato accusato della violazione degli obblighi di assistenza familiare. Secondo l’accusa, l’uomo non avrebbe adempiuto ai suoi doveri nei confronti della ex moglie dei figli, quindi non versando il canone d’affitto e le rette della scuola. Secondo i giudici del tribunale sammaritano, invece, il fatto non sussiste.