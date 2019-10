Accusato di aver preso soldi da aspiranti partecipanti al GF e Temptation Island: è iniziato il processo

MADDALONI (red.cro.) – Ha avuto il via in queste ore al tribunale Santa Maria Capua Vetere il processo per truffa a carico di Angelo Esposito, di Maddaloni, di professione manager, accusato da 5 persone di essersi preso soldi con la promessa di farvi partecipare al Grande Fratello.

Alcune aspiranti soubrette, ragazze e ragazzi attratti dalle opportunità di una carriera in tv, sarebbero stati truffati dal titolare di un’agenzia di moda e spettacolo, che sarebbe improvvisamente “scomparso” con un bottino. Contattato dalla troupe di Pomeriggio Cinque, l’agente replicò alle accuse di questo gruppo di persone: “Sono loro i truffaldini, non ho mai preso soldi per una cosa simile. Io sto cambiando vita e per questo non rispondevo al telefono, ma erano loro a voler fare il gioco sporco per poter entrare nel mondo dello spettacolo”. L’uomo secondo quanto raccontato si sarebbe intascato dai tre a seimila euro a testa per assicurare, a questi clienti dell’agenzia, la partecipazione a format televisivi di successo, dal Grande Fratello a X Factor a Temptation Island.