Accusato di patrocinio infedele. Avvocato condannato

SAN FELICE A CANCELLO – L.M., avvocato di San Felice a Cancello, è stato condannato ieri ad un anno di reclusione dal giudice monocratico Luciana Crisci del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il legale dovrà anche risarcire il danno a due delle parti offese (un terzo soggetto è deceduto).

Il reato ipotizzato è quello di patrocinio infedele perchè, secondo l’accusa, pur avendo ricevuto denaro e documentazione da produrre in giudizio, non si costituiva in un processo civile davanti al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e non informava i clienti, oggi parti offese, determinando la risoluzione contrattuale per l’acquisto della nuda proprietà di un immobile sito a San Felice a Cancello, a via Masseria, per il quale erano stati già versati 24mila euro.

Difendono le parti civili gli avvocati Giovanni Vairo e Pasquale Gionti.