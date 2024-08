Acqua, bollette in prescrizione: sindaco corre ai ripari e notifica gli arretrati 

Scadenza al 31 agosto, ma c’è anche la possibilità di rateizzare il dovuto

CASAGIOVE (Debora Carrano) – Garantire l’assetto finanziario equilibrato del servizio idrico, evitare ogni ipotesi di ricorsi per prescrizioni, riempire il ritardo cumulato negli anni del covid, e segnare il ritorno alla normalità: sono le motivazioni alla base della notifica di tutte le bollette idriche relative agli anni 2022 e 2023, ad opera del Comune ed in attesa che decolli, per il 2024, il nuovo sistema. Scadenza al 31 agosto, ma c’è anche la possibilità di rateizzare il dovuto.

Intanto, il servizio idrico cittadino, dal 2024, anche a Casagiove è gestito da ITL spa emanazione provinciale dell’Ente Idrico Regionale. Una scelta non condivisa dalla minoranza della città, ma che l’amministrazione di Peppe Vozza giustifica “nell’ambito di scelte generali tendenti a ottimizzare, attraverso il concentramento delle risorse da investire nell’ammodernamento della rete, crescenti economie di scala”.